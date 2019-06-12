يستعد الفنان الكبير رابح صقر لإحياء حفل غنائي كبير، بمشاركة المطرب السعودي عايض، في عرعر بالسعودية، وذلك في ساحة الرفاع، يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.
ومن المقرر أن يقدم صقر، خلال الحفلباقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا، منها "الصمت، منهو غرك، على كيفك، سقى الله، انت ملك، خلاص، ماهو انت، مغرورة، هو هذا، صدقيني، من كبرها،
يذكر أن أخر أعمال رابح صقر، أغنية "شاريك" التي طرحها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع رأفت.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. رابح صقر يلتقي بجمهوره في ساحة الرفاع ضمن موسم حفلات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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