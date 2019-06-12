الخميس.. رابح صقر يلتقي بجمهوره في ساحة الرفاع ضمن موسم حفلات السعودية

يستعد الفنان الكبير رابح صقر لإحياء حفل غنائي كبير، بمشاركة المطرب السعودي عايض، في عرعر بالسعودية، وذلك في ساحة الرفاع، يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

ومن المقرر أن يقدم صقر، خلال الحفل

باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا، منها "الصمت، منهو غرك، على كيفك، سقى الله، انت ملك، خلاص، ماهو انت، مغرورة، هو هذا، صدقيني، من كبرها،باين عليك، منهى الرقه"، كما يغني عايض، أشهر أغانيه منها"ويني أنا، جزا الله خير، عجز صبري، أصلها كلمة، أوعدك، المسافة، مالي بال، وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال رابح صقر، أغنية "شاريك" التي طرحها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع رأفت.

