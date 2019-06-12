روج الفنان محمد رمضان لفيديو كليب "بابا"، الذي يستعد لطرحه خلال أيام، حيث نشر مقطع فيديو قصير منه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق رمضان علي الفيديو قائلًا: "ادخل شوف 33 ثانية من كليب بابا بعد دقائق على قناة روتانا يوتيوب.. والكليب كامل بعد أيام قليلة بجميع قنوات روتانا.. ثقة في الله نجاح". "ادخل شوف 33 ثانية من كليب بابا بعد دقائق على قناة روتانا يوتيوب.. والكليب كامل بعد أيام قليلة بجميع قنوات روتانا.. ثقة في الله نجاح". جدير بالذكر أن أغنية "بابا"، من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد، و إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يشوق جمهوره بـ30 ثانية من كليب بابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.