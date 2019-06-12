بالفيديو.. تركي أل شيخ يطرح برومو "بابا" لـ محمد رمضان

طرح المستشار ورئيس الديوان تركي آل الشيخ برومو كليب "بابا" للفنان محمد رمضان، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليها كاتباً: "قريباً في المملكة". "فيس بوك"، و علق عليها كاتباً: "قريباً في المملكة". يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ طرح مؤخراً كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريباً، كما ستكون من ألحان عمرو مصطفى.

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