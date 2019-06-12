شاهد.. أوس أوس يسخر من نفسه: زي القمر والله

سخر الفنان محمد أسامه نجم مسرح مصر، الشهير بأوس أوس من مظهره، فنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها "سبحان الله زى القمروالله".
انهالت عليه تعليقات متابعيه وجمهوره يأكدون انهم يحبونه كثيرًا وأن خفة ظله تكفي، بالإضافة لتعليقات عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان الشاب إسلام جمال،
يذكر أن أوس أوس استعاد مظهره الطبيعي مؤخرًا، بعد أن صبغ شعره من المقدمة باللون الأصفر الناري من أجل دوره في مسلسل "هوجان"، الذي قام ببطولته أمام الفنان محمد إمام.
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