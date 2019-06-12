شاهد.. تعليق عمرو أديب علي آخر حفلات الهضبة في جدة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بآخر حفلات السوبر ستار عمرو دياب التي أحياها بالأمس في جدة، وبالدور الذي تقوم به هيئة الترفيه السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات

العالمي "تويتر".

نشر أديب مقطعا من الحفل ظهر فيه الهضبة وهو يردد أغنيته الشهيرة "دا لو اتساب"، وسط هتافات الجمهور وحماسهم، وعلق عليه

قائلًا: "الهضبة عمرو دياب مولعها في صيف جدة نجاح مبهر لحفلات هيئة الترفيه".

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الهضبه عمرو دياب مولعها في صيف جده نجاح مبهر لحفلات هيئه الترفيه pic.twitter.com/5SeuHPzFZv — Amr Adib (@Amradib) June 11, 2019