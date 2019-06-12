وفاة والدة الإعلامي خالد حبيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت السيدة فوزية المولّد، والدة الإعلامي المصري خالد حبيب، مساء الإثنين 10 يونيو، وشيعت الجنازة يوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

الإعلامي خالد حبيب، نعى والدته، على حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”، حيث كتب: “توفيت إلى رحمة الله والدتي السيدة فوزية المولّد.. صلاة الجنازة إن شاء الله بعد صلاة العصر غدًا الثلاثاء بمسجد المجمع الإسلامي بجانب سعودي بالشيخ زايد.. نرجوكم الدعاء”.

وخالد حبيب إعلامي مصري من مواليد أكتوبر 1966، والده عادل أحمد حبيب من قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، ووالدته من أخميم فى سوهاج، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدنى من جامعة القاهرة عام 1988، عمل فى الهندسة لمدة وجيزة ثم انتقل لمجال المبيعات وعمل كمدير تسويق لعدة شركات استعانت به الإدارة في هيكلة حملاتها التسويقية، ثم انتقل لمحطته التالية كاستشارى تنظيمى وليس أكاديميًا لبعض المؤسسات، وحصل على ماجستير لإدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على ترخيص كأحد أكبر استشاريين تخطيط فى الشرق الأوسط لإعادة هيكلة المؤسسات.

حبيب خاض تجارب اعتبرها هواية على أنها أكثر من مهنة فى مجال الإعلام، خاصة فى الإذاعات الموجهة لأمريكا والبرنامج الأوربى والنيل للأخبار وأكثر من فضائية مصرية وتميزت برامجه بطابعها الساخر، ثم عمل مع شركة فودافون وأسس أكاديمية تدريبية بها، وكذلك شركة «فايزر للأدوية»، ثم بنك باركليز، وفى تلك الغضون حصل على شهادة الدكتوراه فى حل المنازعات فى النظم الإدارية من جامعة أسكتلندية، يعتبر نفسه ممن انتقد الفساد قبل ثورة يناير بشكل راقٍ وساخر، ولا يخفى انتماءاته للحقبة الناصرية، والفكر الناصرى المؤمن بالقومية العربية.