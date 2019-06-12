أحمد حلمى يدخل موسم عيد الأضحى السينمائي بـ«خيال مآتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف النجم والفنان المصري أحمد حلمي، تصويرفيلم “خيال مآتة ” خلال أيام فى ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين كل من منة شلبى وخالد الصاوى وأخرون من أبطال الفيلم.

ومن المقرر أن ينافس أحمد حلمى بفيلمه فى موسم عيد الأضحى المقبل، والتي تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك في كل ما حولها ، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة الفيلم، النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

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وعلى جانب أخر، روى أحمد حلمي تفاصيل موقف محرج تعرض له خلال تواجده في السعودية لأدا العمرة مع زوجته الفنانة منى زكي.

حلمي قال إنه بعد أداء مناسك العمرة، دخل برفقة زوجته إلى متجر كبير يبيع العبايات، لافتا إلى أنه انشغل وابتعد عنها قليلا، ثم عاد ليسير خلفها، وقال: “كل ما تختار عباية تطلع وحشه أقولها ذوقك بقى وحش كده إزاي؟!، لكنها كانت لا ترد عليا”.

وأضاف، حلمي خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “دراما شخصية”: “اكتشفت في الآخر، إن اللي ماشي وراها وعمال أقولها ذوقك وحش دي مش مراتي، اكتشفت لأن الست كانت ترتدي شبشب ومنى كانت ترتدي حذاء”.