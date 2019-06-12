أمل حجازي تكشف رد فعل زوجها تجاه قرارها الاعتزال وارتداء الحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، للمرة الأولى رد فعل زوجها بعد اتخاذها قرار اعتزال الفن وموقفه من الحجاب.

أمل حجازي، قالت خلال لقائها في برنامج “مع أو ضد”، مع الإعلامية الأردنية علا الفارس، إن قرارها هدية من رب العالمين، ونصحها بارتداء الحجاب وذلك حتى تكوني قدوة لكل الأشخاص الذين يحبونها ويدعمونها.

وعبرت أمل حجازي، عن سعادتها باتخاذ هذه الخطوة مؤكدة أنها تتمنى أن تكون أثرت ولو 1% في جمهورها بعد قرارها ارتداء الحجاب.

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وكانت أمل حجازي، قد قالت في تصريح سابق لها، أنها اصبحت تتعامل مع الفن كرسالة، وتحاول من خلال أعمالها تقديم رسائل إنسانية واجتماعية ودينية، واعترفت أنها شعرت بتأنيب الضمير قبل اعتزال الفن.

الفنانة اللبنانية قالت: «في الفترة التي سبقت قرار الاعتزال، كنت أشعر بتأنيب الضمير. ولم أكن أفرح عندما كنت أطرح عملاً جديداً، بينما اليوم فإنني أتعامل مع الفن على أنه رسالة، وكل عمل جديد أقدمه أحاول أن أقدم من خلاله رسالة معينة، كما في أغنيتي الأخيرة عن الأم وسواها من أعمالي الأخرى، وأنا مستمرة بتقديم الفن الهادف».