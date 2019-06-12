قاضته أنغام والرقابة رفضت ألبومه الغنائي.. 10 معلومات لا تعرفها عن نجاح الموجي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مر على وفاة الفنان المصري نجاح الموجي أكثر من 20 عاما ورغم ذلك مازال علامة بارزة بين نجوم الكوميديا، تميز بأسلوبه وبساطته وموهبته التي لم يختلف عليها أحد.

نجاح الموجي من مواليد 11 يونيو عام 1945، اسمه ليس نجاح، ولكن اسمه عبدالمعطي، واسم نجاح هو اسم شقيقه الأكبر الذي كان يعاني من ضمور في الأطراف وظل نجاح يخدمه حتى رحل في عام 1986.

شغل نجاح الموجي منصب وكيل أول وزارة الثقافة، وكان لديه 14 شقيقا كانوا يعيشون في مسقط رأسه الدقهلية ولكنهم انتقلوا بعد ذلك إلى القاهرة.

لم يحقق النجاح في كلية التجارة، ثم انتقل إلى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وهناك برزت موهبته على المسرح، فانضم لثلاثي اضواء المسرح.

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لم يكن يحب الأدوار التي يقدمها مع الثلاثي فتركهم وكان يأمل أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، ولكن عندما فشل في ذلك عاد للفرقة مرة أخرى.

قدم برنامج إذاعي بعنوان «مسرح الكاريكاتير»، وصدر له شريط كاسيت يحتوي على 6 أغاني، ولكن رفضت الرقابة أن توزعه رغم موهبته الكبيرة في إلقاء المونولوجات، ورغم نجاح أغنيته «اتفضل من غير مطرود».

كانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسرحية «المتزوجون»، وقدم من خلال شخصية «الواد مزيكا»، فحقق نجاحا كبيرا، ولكنه بدأ يرفض الأدوار بعد ذلك فمكث في بيته لمدة 4 سنوات، حتى تم الاستعانة به في سهرة تليفزيونية رفض أن يحصل على أجره منها عندما علم أنه 4 جنيهات.

في التسعينات اتهمته أنغام بسبها، وذلك بعدما ذكر اسمها من خلال مسرحية «لمؤاخذة يا منعم»، وأطلق عليها اسم «ألغام»، وخضع للتحقيق في الواقعة، حيث اشتهر الفنان بخروجه عن النص في مسرحياته.

لديه ابنتان إحداهما مذيعة بالتليفزيون المصري وهي أيتن الموجي، التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وأنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ، قائلا: “يا رب».

الابنة ظلت تنتظر سيارة الإسعاف لإنقاذ أبيها لمدة ساعتين ولكن لم تأتي بسبب أن السائق كان في اجازة والأخرى كانت لا تعمل، ثم أسرعت لتأتي بطبيب له، ولكنه جاء بعد أن فارق والدها الحياة عن عمر 53 عاما، في سبتمبر عام 1998.

ومن أهم أعمال نجاح الموجي: « ربعة في مهمة رسمية، الحريف، طأطأ وريكا وكاظم بك، التحويلة، البحر بيضحك ليه، كيت كات، والعائلة، الفلوس، أهلا بالسكان، سر الأرض، بوابة الحلواني، لا مؤاخذه يا منعم، المتزوجون، دلع الهوانم، الورثة، ملك الشحاتين».