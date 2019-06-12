رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بالرقص والدموع بحضور أحمد السقا ونجله.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتخرج ابنتها الكبرى “ياسمين” من المدرسة، وهي ابنتها من أول أزواجها المنتج محمد مختار.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيه وهي تبكي من شدة فرحتها، فيما شاركت ابنتها الرقص على نغمات المزمار.

وشهد الحفل حضور الفنان أحمد السقا، والذي يبدو أنه كان يحتفل أيضا بتخرج نجله الأكبر “ياسين”، وحرص السقا على تحية رانيا، وقام باحتضان ابنتها ليهنئها بتخرجها.

رانيا وجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “إلى ابنتي الحبيبة جيسي.. أتذكر أول خطواتك.. أول يوم لكِ في المدرسة.. أول يوم لكِ في المدرسة الثانوية”.

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وأضافت: “هذا جعلني أشعر أن عروستي الشابة الصغيرة كم هي جميلة وقوية وذكية.. أنا فخورة بكِ وبإنجازاتك.. أنا واثقة من أنكِ ستستمرين بمزيد من النجاحات. حظا سعيدا في مغامراتك القادمة.. مبروك”.

والفنانة المصرية رانيا يوسف لديها ابنتين من زوجها الأول المنتج محمد مختار، وهما “ياسمين ونانسي”، وقد نشرت من قبل مجموعة صور لهما.

يذكر أن رانيا يوسف قد خرجت من الموسم الرمضاني هذا العام، ولم يلحق مسلسلها «مملكة إبليس» بالموسم، ويشاركها في البطولة الفنانة غادة عادل، وإيمان العاصي وسلوى خطاب وأحمد داوود، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير ,حيث يقدم العمل حياة سكان حارة حدوقة فتحي إبليس سابقا وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في ذلك الفترة.