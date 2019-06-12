بعد حريق منزلها.. ريماس منصور تعتذر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل الفنانة السعودية ريماس منصور لحريق هائل، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق.

الفيديو كشف أن المنزل قد احترق بالكامل، وتبين أن الحريق حدث بسبب عطل كهربائي في المكيف، بينما ظهر صوت الفنانة السعودية وهي تصرخ وتهاجم الدفاع المدني لتأخر رجال الإطفاء لأكثر من ساعة.

ومن جانبه رد الدفاع المدني في منطقة الرياض على اتهام ريماس لرجاله بالتأخر من خلال بيان أصدره أكد فيه أنه تم تلقي البلاغ عند الساعة 2:06 دقائق وأن رجال الإطفاء وصلوا عند الساعة 2:15 دقيقة.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء المبنى من دون أي إصابات، وأن الحريق نتج عن تماس كهربائي في سلك المكيف.

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ومن جانبها اعتذرت ريماس عما بدر منها تجاه رجال الدفاع المدني، ووجهت لهم رسالة شكر، بقولها: “أشكر الدفاع المدني.. نقدر جهودكم الجبارة والله يحفظكم من كل سوء تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ”.

وأضافت: “بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ساعة وساعتين وثلاث. الله لا يحط أحد بمكاني والي جرب الحريق هو الي بيحس بكل لحظة صارت فيني والبيت يحترق. الله لا يفجعكم فيمن تحبون”.

واختتمت كلامها بقولها: “أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة.أول اتصال كان 2:07 دقايق وآخر اتصال كان 2:13 دقيقة. أعتذر على كل شي ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ. الدنيا تصير قدام الواحد سودة ولا يشوف ولا يحس وش يقول. الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني”.