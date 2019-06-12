سمية الخشاب تتوهج بعد الطلاق في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مميز حاز على إعجاب محبيها.

سمية قررت أن تتخلى هذه المرة عن الفستان، ولجأت للعباءة، واختارت لها عباءة لونها أصفر مشرق، أقرب ببقفطان المغربي، بينما أسدلت شعرها ببساطة، واختارت ماكياج ناعم.

الفنانة المصرية وضعت الإكسسوارات وظهرت في لقطة وهي تداعب جمال الطبيعة من خلال الأزهار، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهور الذي تغزل فيها من خلال التعليقات، وأحب عباءتها.

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الفنانة المصرية أطلقت دعاء ديني في رمضان تحت عنوان «صلوا عليه»، ومن كلمات هشام صادق وتوزيع محمد عباس.

سمية الخشاب انفصلت مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد سعد بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.

أحمد سعد اتهم سمية الخشاب بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت تموت، وذلك بعد أن ضربها ودخلت العناية المركزة في حالة خطيرة وقامت بعملية جراحية لاستئصال الطحال.