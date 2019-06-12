أحدث ظهور للفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب جمهوره مؤخرا بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية في شهر إبريل الماضي.

الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما،حرص على زيارة الفنان المصري للاطمئنان على صحته، ونشر مجموعة صور جمعته بزكي خلال الزيارة.

الفنان المصري ظهر في الصور بعد أن فقد شعره تماما، بسبب العلاج الكيماوي، إلا أنه بدا بحالة صحية جيدة نوعا ما.

الأب بطرس دانيال أرفق الصور بتعليق قال فيه: “نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبد الوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية، كما أنه يقدّم الشكر والامتنان لكل من سأل عنه”.

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وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد نشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.

وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.

وطمأن جمهوره على حالته النفسية، حيث قال: “حالتي النفسية جيدة للغاية وعندما علمت بالخبر لم أشعر بأي صدمة بل قررت مواجهته”.

وكشف أنه اتخذ قرارا بعدم العلاج في الخارج، بقوله: “رفضت السفر للخارج من أجل العلاج وأفضل البقاء في بلدي مصر وأن يتم علاجي بها لأنني أثق في الأطباء المصريين”.