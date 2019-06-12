عمرو دياب يتألق في موسم جدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم جدة، بالسعودية حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.

عمرو دياب، بدأ الحفل بأغنية “قمرين”، التي طرحها عام 1992، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وتبعها بعدد من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها “يا ساحر، هدد، مقدرش ع النسيان، وياه، باين حبيت” وغيرها الكثير من الأغاني.

من ناحية أخرى يعكف الهضبة حاليا على التحضيرات لألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة، واختار بالفعل بعض الأغاني، ومن المقرر أن يتعاون خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

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وطرح عمرو دياب مؤخرا أغنية «مقدرش على النسيان»، وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع «يوتيوب».

كما يستعد خلال الأيام المقبلة لتقديم حمل إعلانية للترويج لأول موبايل مصري.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، أحيت الليلة السابقة من ليالي موسم جدة، قبل حفل الفنان المصري عمرو دياب، وحرص القائمين على المهرجان على تقديم العديد من الفقرات الترفيهية لحضور المهرجان لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.