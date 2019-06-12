- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، وشقيقة الفنانتين هنا وحلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها برفقة الفنان عزت أبو عوف، قبل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
وعلقت مايا على الصورة قائلة: «أحلى وأجمل عزت أبو عوف ربنا يديك الصحة»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت له السلامة وأن يتعافى قريبًا.
وكانت الفنانة مها أبو عوف، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لشقيقها بعد نقله للمستشفى قائلة، إنه مازال يرقد في العناية المركزة، وحالته حرجة جدًا، والأطباء أكدوا أن حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التي يعاني منها.
الفنان عزت أبو عوف، يتواجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب.
وكان آخر ظهور له في إعلان “جمع حبايبك”، مع الفنان عمرو دياب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين عملوا مع “الهضبة” في أعمال سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخر صورة لعزت أبو عوف قبل أزمته الصحية الأخيرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.