أخر صورة لعزت أبو عوف قبل أزمته الصحية الأخيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، وشقيقة الفنانتين هنا وحلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها برفقة الفنان عزت أبو عوف، قبل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

وعلقت مايا على الصورة قائلة: «أحلى وأجمل عزت أبو عوف ربنا يديك الصحة»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت له السلامة وأن يتعافى قريبًا.

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وكانت الفنانة مها أبو عوف، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لشقيقها بعد نقله للمستشفى قائلة، إنه مازال يرقد في العناية المركزة، وحالته حرجة جدًا، والأطباء أكدوا أن حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التي يعاني منها.

الفنان عزت أبو عوف، يتواجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب.

وكان آخر ظهور له في إعلان “جمع حبايبك”، مع الفنان عمرو دياب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين عملوا مع “الهضبة” في أعمال سابقة.