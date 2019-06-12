زوج أنغام يتهم طليقته بتعمد تشويه صورة الفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتهم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليقته ياسمين عيسى بأنها تعمدت تشويه صورة زوجته الحالية الفنانة أنغام.

وجاء ذلك خلال حلقة أحمد إبراهيم وزوجته أنغام في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، حيث قال الأخير إنه سمع بنفسه رسالة عبر تطبيق الواتساب من شخص قريب من أحمد إبراهيم، قال لطليقته ياسمين: “اعملي نفسك منهارة وفوتي عالمستشفى حتى نُشهر بأنغام على السوشيال ميديا”.

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أحمد إبراهيم أكد صحة كلام نيشان، قائلا: “الشخص ده قالها اعملي نفسك إنك عرفتي إن أنغام على علاقة بجوزك وإنها مش مراته”، فقال نيشان: “عايزين يعملوها عشيقة”.

حديث أحمد إبراهيم أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه البعض لتعمده تشويه صورة طليقته ووالدة أبنائه، فيما وجه أحد المتابعين سؤال لياسمين حول صحة كلام طليقها، لتنفي ياسمين صحة هذا الكلام تماما، قائلة: “لأ طبعا غير صحيح”.

وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في مطلع فبراير الماضي، وتم الكشف عن الزواج بعده بأيام.