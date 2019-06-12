المخرج مجدي الهواري في لقطة نادرة مع الفنان فريد شوقي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري مجدي الهواري جمهوره في صورة نادرة له مع الفنان الراحل فريد شوقي.

الصورة نشرها مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب عليها معلقا: «كان لي الشرف في أيام قصيرة في صحبة الممتع الملك فريد شوقي كأنه حلم».

جمهور المخرج المصري عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها، واندهش من شكله في الصورة من خلال التعليقات، حيث كان له شارب.

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مجدي الهواري مخرج مصري شهير قدم عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان من آخر اعماله الناجحة للفنان محمد هنيدي مسرحية «3 أيام في الساحل».

مسرحية «3 أيام في الساحل» بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد من نجوم الكوميديا، وحقق العمل نجاحا كبيرا بعد عرضه.

الفنان فريد شوقي رحل في يوليو عام 1998، ولقب بوحش الشاشة والملك، وشارك في عدد من الأفلام الناجحة، كما أنتج وكتب سيناريو عدد من الأفلام التي حققت النجاح أيضا.

بدأ حياته الفنية بالتمثيل في افلام الفنان أنور وجدي، ولكنه بدأ بعد ذلك القيام بأدوار البطولة وأصبح نجم شباك.