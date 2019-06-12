شكرا لقرائتكم خبر عن " بهلول رغم أنفه " تعيد الفنانة هند عاكف للمسرح بعد غياب 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة هند عاكف للمسرح بعد فترة غياب وصلت لـ 15 عاما وذلك من خلال مسرحية " بهلول رغم أنفه " تأليف وإخراج ممدوح صالح وبطولة الفنانين رضا حامد ورضا الجمال وخالد محروس وعبير الشاعر وأعضاء فريق الفنان الشامل وسيتم افتتاح العمل المسرحي يوم الخميس المقبل الساعة الثامنة مساء بمسرح رومانس .

وقالت الفنانة هند عاكف لليوم السابع أنها كانت متعطشة للوقوف علي خشبة المسرح منذ فترة لكنها لم تجد النص المناسب وكانت آخر مسرحية قدمتها منذ 15 عاما مع الفنان الراحل ممدوح وافي الذي أخرج لها مسرحية " امسك عريس " وكانت بطولة الفنان الكبير على الحجار وقاسم الدالي ورحاب الجمل وعرضت المسرحية بمدينة صنعاء باليمن وكانت تلك المسرحية هي آخر ما قدمه الفنان الراحل ممدوح وافي .

وكشفت الفنانة هند عاكف عن دورها قائلة : اجسد شخصية سيدة متسلطة علي زوجها تبحث دائما عن الثراء وتطالب زوجها بالمال دائما برغم محدودية مرتبه ويقوم بدورالزوج الفنان رضا حامد والمسرحية بشكل عام دراما اجتماعية كوميدية تناسب الاسرة المصرية .

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وأكدت هند علي أهمية المسرح وقيمته للفنان مؤكدة أن كل الفنانين يتمنون العمل في المسرح لأنه أفضل تدريب لقدرات ومهارات الممثل وتطالب الدولة بالاهتمام بالمسرح ودعمه لانه فرع مهم من فروع الثقافة المصرية وسلاح مهم لمواجهة الارهاب .

يذكر أن مسرحية " بهلول رغم أنفه " بطولة النجمة هند عاكف والفنانين رضا حامد ورضا الجمال وخالد محروس مع مجموعة من الشباب الجدد منهم عبير الشاعر و ماندو الشاعر ويوسف القرش ومحمد ممدوح وأميرة علي وتامرالمصري واحمد علي وحكيم مصطفي ومحمد ابو اليزيد وسيف محمد و أحمد هاني ومحمد الغندور وسامح حسين وايمان علي وديكور محمود عادل واشعار محمد الشاعر وألحان صالح ابو الدهب ومساعد مخرج محمود قطب ومخرج منفذ احمد طاهر واستعراضات وتأليف واخراج ممدوح صالح