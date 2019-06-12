شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تركى آل شيخ يروج لكليب محمد رمضان"بابا".. ويعلق:"قريبا بالمملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روّج المستشار بالديون الملكي السعودي تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، لكليب النجم محمد رمضان الجديد "بابا"، حيث طرح مقطع أول 30 ثانية من الكليب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه "قريبا في المملكة".

كليب "بابا" مقرر طرحه بالكامل خلال الأيام المقبلة، ويعد استكمالاً للأغاني التي صورها رمضان خلال الفترة الأخيرة وطرحها وحقق مشاهدات كبيرة على موقع "يوتيوب" مثل "مافيا"، و"نمبر وان" و"الملك"، و"فيرس" و"القمر" وغيرها من الأغاني الأخرى.

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وعرض لمحمد رمضان مؤخراً مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.