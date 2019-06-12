- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى كامبل عن عدم تقبل شكل جسدها: كل ما هو داخل الإنسان يظهر عليه خارجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة ناعومى كامبل لجلسة تصوير على أحد الشواطئ الموجودة غى كينيا، وذلك من أجل مجلة "Vogue" بعدد يوليو فى نسختها البريطانية.
ومن أبرز التصريحات التى أدلت بها ناعومى كامبل للمجلة أن فكرة تقبلها لجسدها احتاجت منها وقتا طويلا، كما أكدت أنها تسعى لأخذ أكبر قسط من الراحة بعد جداول عملها المزدحم، ومن أبسط طرق الراحة هى النوم طوال اليوم أو الاستلقاء على الشاطئ، فكل ما أحتاجه هو جسد لديه صحة وعقل سليم وروح سليمة وجيدة، فكل ما هو داخل الإنسان يظهر عليه خارجيا.
وقد تم الكشف عن صورة واحدة لكامبل البالغة من العمر 49 عاما من جلسة التصوير ظهرت بها مرتدية تى شيرت متداخل الألوان من مجموعة تصميمات "R13"، ووصل سعره إلى "207 جنيه استرلينى".
السوبر موديل ناعومي كامبل
كانت هذه تفاصيل خبر ناعومى كامبل عن عدم تقبل شكل جسدها: كل ما هو داخل الإنسان يظهر عليه خارجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.