شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى كامبل عن عدم تقبل شكل جسدها: كل ما هو داخل الإنسان يظهر عليه خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة ناعومى كامبل لجلسة تصوير على أحد الشواطئ الموجودة غى كينيا، وذلك من أجل مجلة "Vogue" بعدد يوليو فى نسختها البريطانية.

ومن أبرز التصريحات التى أدلت بها ناعومى كامبل للمجلة أن فكرة تقبلها لجسدها احتاجت منها وقتا طويلا، كما أكدت أنها تسعى لأخذ أكبر قسط من الراحة بعد جداول عملها المزدحم، ومن أبسط طرق الراحة هى النوم طوال اليوم أو الاستلقاء على الشاطئ، فكل ما أحتاجه هو جسد لديه صحة وعقل سليم وروح سليمة وجيدة، فكل ما هو داخل الإنسان يظهر عليه خارجيا.

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وقد تم الكشف عن صورة واحدة لكامبل البالغة من العمر 49 عاما من جلسة التصوير ظهرت بها مرتدية تى شيرت متداخل الألوان من مجموعة تصميمات "R13"، ووصل سعره إلى "207 جنيه استرلينى".