الإعلام الألماني يحتفي بزيارة الشيخ محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفاء واسع بزيارة الشيخ محمد بن زايد للعاصمة الألمانية برلين، حيث أعدت قناة "دويتشه فيله" الألمانية الشهيرة تقريرا عن الزيارة، أشادت فيه بدور الشيخ محمد بن زايد في تطوير القوات المسلحة الإماراتية، وسلطت الضوء على مواقفه الرافضة للإرهاب.

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