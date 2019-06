7 ألمان صنعوا نجوميتهم في هوليوود.. شوارزنيجر الأشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تخلو ألمانيا من ممثلين كبار تركوا بصمة في عالم الفن، إلا أن أغلبهم لا يحظى بشهرة كافية بسبب ضعف الدعاية السينمائية الألمانية مقارنة بمثيلتها في هوليوود وإنجلترا.

على مر التاريخ، نجح عدد من الممثلين الألمان في دخول هوليوود من أوسع أبوابها، وصنع شهرة عالمية، بل الفوز بأوسكار أيضًا.

وفي محاولة لرصد أشهر الممثلين والممثلات الألمان، يستعرض موقع "دويتشه فيله" أبرزهم في التقرير التالي.



1- كريستوف والتز

2- أودو كير

نجح الممثل الألماني كريستوف والتز في كتابة اسمه بحروف من ذهب في سماء هوليوود، بفضل مشاركته في فيلم Inglorious Basterds "أوغاد مجهولون" للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي قام فيه بدور هانز لاندا، جندي النازية المهووس بقتل اليهود.موهبة "والتز" كانت كفيلة بفوزه بالدور بمجرد أن رآه المخرج "تارانتينو"، لتنهال عليه الأدوار بعدها، ويفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد مرتين، إحداهما عن فيلم "أوغاد مجهولون"، والأخرى عن Django Unchained "جانجو الحر".



بدأ الممثل الألماني أودو كير مسيرته السينمائية بأدوار صغيرة في السبعينيات، وتطور فنيًا بعد عمله مع المخرج الألماني راينر فاسبندر، والمخرج لارس فون تريير، إلى أن وصل لهوليوود، ونجح في المشاركة في عدة أفلام تجارية ناجحة، منها Blade "بليد" قاتل مصاصي الدماء الشهير.

اشتهر "كير" بملامحه الحادة، التي جعلته مثاليًا لأدوار الشر، حيث قدم شخصية دراكولا.



3- دانيال برول

4- أرنولد شوارزنيجر

5- ديان كروجر

6- مايكل فاسبندر

7- توم والشيها

قدم الممثل الألماني دانيال برول عدة أدوار ناجحة سواء في هوليوود، منها فيلم Good Bye Lenin! "وداعًا لينين"، الذي لعب فيه دور ابن يحاول إخفاء حقيقة سقوط حائط برلين عن والدته التي أفاقت من غيبوبة طويلة بعد الواقعة التاريخية الشهيرة، وفيلم Rush "اندفاع"، الذي لعب فيه دور المتسابق نيكي لادوا، سائق السيارات الشهير الذي أصيب بحروق شديدة خلال إحدى سباقات "فورمولا ون" ونجا بأعجوبة.قليلون هم من يعرفون أن الممثل أرنولد شوارزنيجر هو ألماني الأصل، رغم أن الممثل لا يحاول بأي شكل أن يداري لهجته الألمانية الثقيلة.حتى الآن، يظل شوارزنيجر واحدا من أنجح ممثلي هوليوود بفضل مشاركته في سلاسل أفلام تجارية ناجحة مثل The Terminator، "ذا تيرميناتور"، Predator "بريداتور"، فضلًا عن نجاحه في الجمع بين الفن والسياسة، إذ حكم ولاية كاليفورنيا لفترة.تعد الممثلة الألمانية ديان كروجر واحدة من أجمل ممثلات هوليوود وأكثرهن موهبة على الإطلاق.عرف الجمهور دينا كروجر بفضل مشاركتها في الفيلم الحربي Troy "طروادة" مع النجم براد بيت، ثم ذيعت شهرتها، وازداد الطلب عليها، لتشارك في عدة أفلام ناجحة منها فيلم "أوغاد مجهولون" مع المخرج كوينتن تارانتينو.هو ممثل ألماني أيرلندي، اشتهر في الألفينات بفضل مشاركته في المسلسل التلفزيوني القصير Hearts and Bones "قلوب وعظام"، ثم توالت الأدوار، فشارك في فيلم "أوغاد مجهولون"، ثم فاز بالدور الأهم في مسيرته، وهو دور الشرير ماجنيتو، من سلسلة X-Men "المتحولون".يعرض لـ"فاسبندر" حاليًا في السينمات فيلم Dark Phoenix "العنقاء".يشتهر الممثل الألماني توم والشيها بشخصية No One "لا أحد" التي قدمها في مسلسل Game of Thrones، وكانت السبب في شهرته.