أحمد صلاح حسني: سعيد باستفتاء "العين الإخبارية" و"الممر" علامة سينمائية

امتلك الممثل المصري الشاب أحمد صلاح حسني حضورا كبيرا أمام الكاميرا، واستطاع أن يلفت الانتباه إليه في دوره بمسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان 2019 مع الممثلة المصرية ياسمين صبري.

واستطاع حسني أن يعبر إلى قلب الجمهور العربي سريعا، حيث يتمتع بذكاء في اختيار أدواره المتنوعة، حيث شارك في بطولة 3 أعمال دفعة واحدة، وقدم خلالها أدوارا مختلفة وهي فيلم "الممر" الذي طرح في دور العرض السينمائية بمصر في عيد الفطر المبارك، ومسلسل "حكايتي"، بالإضافة إلى مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في رمضان 2019 مع الفنانة المصرية الشابة ياسمين عبدالعزيز.

"العين الإخبارية" أجرت حوارا مع أحمد صلاح حسني بعد فوزه بلقب أفضل ممثل دور ثانٍ في استفتاء "العين الإخبارية" الخاص بدراما رمضان 2019، ودار معه هذا الحوار:

هدفي تقديم أعمال فنية تحمل قيمة وتعيش في وجدان الناس، لذا لا أحب الاستسهال في اختياراتي الفنية، وأفكر كثيرا قبل دخول أي عمل فني، ولو تأملت أعمالي الفنية التي شاركت فيها لن تجد دورا شبيها بآخر.

- في استفتاء "العين الإخبارية" حصلت على لقب أفضل ممثل دور ثانٍ.. ما تعليقك؟

الحمد لله على هذا النجاح، وتصويت جمهور "العين الإخبارية" لصالحي أمر أسعدني كثيرا، وهذا يؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح، وأتمنى دائما أن أقدم أعمالا تنال رضا الجمهور والنقاد.

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- ما الذي يميز شخصية "علي" في مسلسلك "حكايتي"؟

الشخصية مركبة جدًا؛ نموذج الإنسان المثالي الذي يمتلك ثروة وعلى الرغم من ذلك يشعر بالناس الطيبة ويقف بجانبهم، وأنا قدمت الشخصية بإحساس شديد جدا وهذا سبب نجاحها.

- هل كانت هناك مشاهد صعبة في "حكايتي"؟





كل المشاهد التي تعتمد على إظهار العواطف والمشاعر تحتاج إلى مجهود كبير من الممثل، كما أن شخصية علي رغم المثالية الشديدة كانت تمر بلحظات ضعف مثل المشهد الذي يريد فيه قتل من قتل والده، هذه التحولات تجعل الشخصية مركبة جدا وصعبة.

- ما ردود الأفعال التي وصلت إليك حول فيلم "الممر" حتى الآن؟

الحمد لله كل رود الأفعال تؤكد أن العمل عظيم جدا وحقق حالة نجاح مبهرة، وأتصور أن فيلم الممر سيظل علامة مضيئة في تاريخ السينما المصرية، بسبب موضوعه وأداء الممثلين الذين تفانوا من أجل تقديم عمل ملحمي ضخم.

- ما سبب حماسك للمشاركة في "الممر"؟

يكفي أن تعرف أن الفيلم من إخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق ويضم الممثلين أحمد عز وأحمد رزق ونجوما آخرين يمتلكون موهبة حقيقة.

هل كان تصوير "الممر" صعبا؟

كان صعبا، لأن شريف عرفة يريد دائما أفضل شيء من الممثل، وقد تدربت ٣ شهور حتى أتحول إلى جندي مقاتل من أجل لعب دوري في "الممر"، وراضٍ تماما عن أدائي بالفيلم.

كيف نجحتَ في تصوير مسلسلين في وقت واحد وهما "حكايتي" و"لآخر نفس"؟

الحقيقة أنني كنت أقوم بتصوير ٣ أعمال دفعة واحدة فقد تزامن تصوير دوري في فيلم الممر مع المسلسلين، وهذا كان يشكل عبئا نفسيا كبيرا جدا، حيث كنت أجتهد من أجل الخروج من شخصية المقاتل للتعيش مع شخصية "علي" المثالي في مسلسل "حكايتي"، والحمد لله ربنا وقف بجانبي وكتب لي التوفيق.

