شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينافس بفيلمه "خيال مآتة" فى موسم عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد حلمي تصويرفيلم "خيال مآتة " خلال أيام فى ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمين منة شلبى وخالد الصاوى وأخرون من أبطال الفيلم.

ينافس أحمد حلمى بفيلمه فى موسم عيد الأضحى المقبل، والتي تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك في كل ما حولها ، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة الفيلم، النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.