شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يطرح مقطع لأول 30 ثانية من كليب "بابا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان مقطع فيديو لأول 30 ثانية من كليب أغنيته الجديدة "بابا" الذي انتهى من تصويره مع المخرج أحمد عبد الواحد وذلك قبل طرح الكليب كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
كليب "بابا" يعد استكمالاً للأغانى التي صورها محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة وطرحها وحقق مشاهدات كبيرة على موقع "يوتيوب" مثل "مافيا"، و"نمبر وان" و"الملك"، و"فيرس" و"القمر" وغيرها من الأغانى الأخرى.
وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.
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