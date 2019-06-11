شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة صادمة لنجم مسلسل Poldark أيدان تورنر في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي أيدان تورنر بطل مسلسل Poldark في لندن، حيث ظهر تورنر بإطلالة صادمة، مطلقا لحيته ويحمل شكله الكثير من التغيرات عن الشكل الذي اعتاد الجمهور أن يراه عليه، خاصة أن مع عرض المسلسل حقق تورنر شعبية كبيرة لدي الجمهور وخاصة الفتيات ممن شهدن له بالوسامة.

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المسلسل تدور احداثه فى مدينة برستل بإنجلترا فى القرن الـ18 عن روس بولدارك الذى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى الحرب، ويحاول إعادة بناء حياته مع مشروع تجارى جديد، والعثور على علاقة حب جديدة وهو ما يجعله يدخل فى صراعات كثيرة ويتربص به الأعداء.

الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على شاشة bbc البريطانية وشعبية أيدان تورنر جعلت القناة تتعاقد على مواسم جديدة لمدة 5 سنوات بعد أن أصبح عدد معجباته بالملايين.

المسلسل من بطولة النجم الأيرلندى أيدان تورنر والنجمة اليانور توملينسون وكايل سولر والفنانة هيدا ريد وفيل دافيس وتريستان ستورك، والمسلسل من إخراج إدوارد بازالجليت ومن سيناريو Winston Graham وDebbie Horsfield .