شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إحنا الأساطير".. أغنية أمم أفريقيا لـ كريم أبو زيد والشبكشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عمرنا يوم ما قولنا فى بطولة إن احنا وحظنا مكسبنا دايمًا إحنا بنتعب عليه".. بمثل هذه الكلمات يفاجئ الفنان كريم أبو زيد جمهوره بعد غياب بأجدد أعماله الغنائية "إحنا الأساطير"، والتى يهديها للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض الفراعنة.

وتعيد الأغنية الجديدة لم شمل كريم أبو زيد مع مغنى الراب أحمد الشبكشي، بعد ظهورهما معًا فى رمضان المنصرم عبر فيديو كليب أغنية "أهلًا رمضان"، ويبدأ كريم العائد بقوة إلى الساحة الفنية بالكليب الجديد انطلاقتها الغنائية مع بدايات موسم الصيف، ويعقبها بعد مفاجآت غنائية يطلقها فرادى خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات أحمد الشبكشي وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

Advertisements

الشبكشي