شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ولطفى بوشناق ومارسيل خليفة والكينج ينضمون لـ"جرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور الموسيقى الأردنى لحضور فعاليات النسخة الجديدة من أعرق المهرجانات الأردنية، "جرش"، والمقرر انطلاق صافرة دروته الـ34 مساء الخميس 18 يوليو المقبل في مدينة جرش الأثرية.

ويحتضن المهرجان الدولى الكبير هذا العام توليفة غنائية من أبرز نجوم الغناء والموسيقى بالعالم العربي، منهم الموسيقار اللبنانى مارسيل خليفة واللبنانية نانسى عجرم والمطرب الفلسطيني محمد عساف والمطربة الأردنية مكادي نحاس والفنان اللبناني وائل كفوري وبمشاركة الفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق، كما يشهد مشاركة استثنائية جدًا للكينج محمد منير، والذى يعود إلى جرش بعد غياب قرابة 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولى عام 2002 فى دورته الـ21 آنذاك.

ويعد جرش الكرنفال الموسيقى الأقدم والأهم فى الأردن، وأكبر التجمعات الفنية لنجوم العالم العربى فى المملكة، وتحتضنه سنويًا المدينة الأثرية شمالى البلاد، كما يعتبر الوجهة الأساسية فى مجال السياحة والفنون، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوى.

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