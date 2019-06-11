صور| الفيشاوي ودنيا عبد العزيز وصلاح عبد الله يصلون عزاء والدة حجاج عبد العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان فاروق الفيشاوي على تقديم واجب العزاء للفنان حجاج عبد العظيم، في والدته بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

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كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن من بينهم صلاح عبد الله ودنيا عبد العزيز.

وتواجد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، والفنان محمد محمود والفنان عهدي صادق والفنان.

وتوفيت والدة حجاج عبد العظيم يوم السبت الماضي وتم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية خرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة