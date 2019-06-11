صور| أشرف زكي وبدير والصاوي في عزاء والدة حجاج عبد العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حضر عدد كبير من نجوم الفن عزاء والدة الفنان حجاج عبد العظيم، لتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

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وجاء بين الحضور أحمد بدير وكمال أبو رية ومحمد محمود ومحمد الصاوي وعهدي صادق.

كما حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، على التواجد بمقر العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفيت والدة حجاج عبد العظيم يوم السبت الماضي وتم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وخرج جثمانها من مسجد ناجي