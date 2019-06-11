بالفيديو.. على طريقة السقا سلمى أبو ضيف تقفز من أعلى الشلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مقطع فيديو لها خلال قضائها إجازة قصيرة خارج مصر، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت سلمى وهي تقوم بقفزة جريئة من فوق شلال مرتفع، وشبهها البعض بقفزة أحمد السقا في فيلم "أفريكانو". Advertisements ونال الفيديو إعجاب الجمهور، وانهالت التعليقات التي أشادت بجرأتها. وعلقت سلمى على الفيديو قائلة:" لو ده هيثبت إني... بحبك". يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق

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