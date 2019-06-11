شريف منير ينشر صورة له بأحد شوارع المغرب: "لي عظيم الشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفى الفنان شريف منير بصورته الموجودة بأحد شوارع مدينة وجدة المغربية. ونشر منير الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فى أحد شوارع مدينة وچدة بالمغرب.. لى عظيم الشرف". وتكرم الدورة الثامنة لمهرجان وجدة المغربي الممثل المصري شريف منير، والتي تقام في الفترة من 10-15 يونيو الجاري.

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