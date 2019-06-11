بالفيديو: والد سارة الودعاني يتشاجر معها بسبب حفيده.. وهذا قراره المتعسف

سجلت سارة الودعاني بالفيديو تفاصيل مشاجرة وقعت بينها وبين والدها مؤخرها بسبب ابنها سعد، مما دفعه لاتخاذ قرار صارم ومتعسف أصابها بالدهشة ودفعها للتذمر.

وظهرت سارة الودعاني في مقطع الفيديو وهي تخبر أسرتها أنها ستنتقل للإقامة في الرياض خلال الفترة المقبلة وستصطحب معها ابنها الوحيد سعد، لكن والدها انفعل بشدة وأخبرها أن ابنها لن يغادر منزله قبل أن يكمل عمره عاماً بالكامل.

لكن فنانة المكياج السعودية جادلت والدها وأخبرته أنها لا تستطيع تحمل الحياة بدون طفلها حتى ولو لمدة 6 شهور فقط، وأكدت أنها صاحبة القرار لأنها والدة الطفل، ليجيب والدها بحسم: “أنت ومالك لأبيك”.

الجدير بالذكر أن سعد يبلغ من العمر حالياً نحو 4 شهور فقط، حيث كانت قد وضعته أمه في أواخر شهر فبراير الماضي.