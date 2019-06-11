شاهد.. تعليق عمرو أديب علي أخر حفلات الهضبة في جده

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأخر حفلات السوبر ستار عمرو دياب التي أحياها بالأمس في جده، وبالدور الذي تقوم به هيئة الترفيه السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريداتالعالمي "تويتر".
نشر أديب مقطع من الحفل ظهر فيه الهضبة وهو يردد أغنيته الشهيرة "دا لو اتساب"، وسط هتافات الجمهور وحماسهم، وعلق عليه
الهضبه عمرو دياب مولعها في صيف جده نجاح مبهر لحفلات هيئه الترفيه pic.twitter.com/5SeuHPzFZv— Amr Adib (@Amradib) June 11, 2019
يذكر أن عمرو دياب أحي الحفل بالأمس في مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
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