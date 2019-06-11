نهال عنبر تطالب جمهور عزت أبو عوف بالدعاء له بالشفاء

طالبت النجمة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، من جمهور ومحبي النجم القدير عزت أبو عوف بالدعاء له بالشفاء، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن حالة أبوعوف مازالت حرجة داخل العناية المركزة، وذلك تحت إشراف طبي مكثف.
وأضافت رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية أنه لا يوجد أي تطورات
يذكر أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين الخاصة، إذ يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع نجم الجيل تامر حسنى.
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