الاثنين.. فريق كيميا يعرض "الخان" بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، أبطال فريق كيميا لتقديم عرضهم المسرحي المتميز "الخان"، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 يونيو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

تدور أحداث المسرحية حول سبعة من الأحفاد اجتمعوا في الخان العتيق بعد رحلة شاقة لإستلام تركة جدهم "ابن غانم"، فيشتد بينهم صراع من نوع غريب نتيجة الإرث الملعون و السر الرهيب

تحت جدران الخان.

يذكر أن مسرحية "الخان"، بطولة كل من: هالة محمد، كريك أدريانو، محمود تيكر، حازم الزغبي، محمد صلاح، محمد كمال، علي الصباحي، دينا عبدالعزيز، ديكور روماني جرجس، إضاءة دكتور باسل ممدوح، تأليف محمد علي، وإخراج حسام التوني.