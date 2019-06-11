برومو الفيل الازرق 2 يثير الجدل بمواقع التواصل.. والجمهور يعلق علي ظهور هند صبري

آثار النجم كريم عبدالعزيز، جدلًا واسعًا وسط الجمهور منذ إعلان برومو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وفي حالة تشويقية ساخنة للجمهور، تصدر هاشتاغ الفيل الأزرق 2 ، معدلات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، معلقين علي بعض من الصور والمقتطفات من الجزء الأول

لفيلم الفيل الأزرق.

يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي يمكنك مشاهدة البرومو التشويفية من أنقر هنا ، تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، وبطولة كل من نيللى كريم، هند صبري، إياد نصار، لبلبة.