«الممر» يفتح شهية صناع السينما للأفلام الحربية

تحول فيلم «الممر» الى ملحمة فنية،بعد الاشادات التى حاز عليها من النقاد والجمهور والفنانين،لأول مرة يحدث شبه اجماع على عمل سينمائى بهذا الحجم،الفيلم حقق أصداء كبيرة فى الوسط المصرى والعربى، واستطاع ان يلقى بحجر فى المياة الراكدة للسينما المصرية،وهى المرة الأولى فى تاريخ السينما منذ فترة طويلة أن يحقق فيلم حربى جاد كل هذه النجاحات.

الفنانون المشاركون اعتبروه أهم مرحلة فنية فى حياتهم،ومن لم يشارك فيه تمنى المشاركة ولو كضيف شرف باعتباره فيلمًا يشرف السينما المصرية،واتفق النقاد على أنه أهم فيلم حربى تم تقديمه حتى الأن على مستوى الاخراج والانتاج والسيناريو وكافة عناصر اللغة السينمائية ، أما الجمهور فأكدت الإيرادات الضخمة التى اعلنتها قاعات العرض فى أول ايام عرضه على اشتياق الجمهور ورغبتهم فى مشاهدة فيلم يحترم عقلياتهم ويشحذ الهمم ويعيد اصداء الانتصارات والمشاعر الحربية التى عاشها المصريون ومازالوا يعيشونها..

« نجوم وفنون » استطلعت اراء النقاد والفنانين حول الفيلم الذى اخرجه شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس..

طارق الشناوى:الفيلم احترم عقل المشاهد

الناقد طارق الشناوى قال إن فيلم الممر بداية انطلاقة قوية لتقديم مثل هذه النوعية من الأعمال خلال الأيام القادمة،لان نجاح الممر على المستوى الجماهيرى سيجعل المنتجين يسعون الى تقديم االفلام الحربية والدينية والتاريخية مع ضمان الايرادات، وهذا إن دل فإنما يدل على ان الجمهور يحتاج هذه النوعية من الأفلام التى تحترم عقل المشاهد،وتلامس مشاعره الوطنية وتشحذ الهمم، وتؤكد ان الجمهور لا يبحث عن الاستسهال لكن يهمه العمل المصنوع بشكل جيد ويؤجج المشاعر الوطنية داخله.

وأضاف أن المخرج الموهوب شريف عرفة يعى جيدا كيف يصنع فيلمًا عسكريًا بعمق اجتماعى، ليفهمه الجمهور، ويسعى لتقديم مثل هذه الاعمال التى تجذب الجمهور للسينما و تمكن من توظيف التقنيات الحديثة، وتغلب على تكرار رفض تصوير فيلم عن هزيمة 67، والدولة ساعدته بقدر من المرونة، مشيرا إلى أن حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى بداية الفيلم كان مؤثرا، ثم حرب الاستنزاف، التى أعادت الثقة للجيش وللجبهة الداخلية.

وأضاف أن الأفلام العسكرية نادرة لاصطدامها بأكثر من عائق، منها ضآلة الميزانية، والسذاجة فى التنفيذ التى لا تتناسب أبدًا مع ما حققته قواتنا المسلحة من انتصار أسطورى فى حرب 1973، مشيرًا إلى أن كل من بالفيلم اخرج أفضل ما لديه منهم أحمد عز ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمود حافظ وهند صبري، كما

أن الموسيقار عمر خيرت منح الشاشة زخما بتلك الرؤية الموسيقية للفيلم وكذلك كلمات الأغنية التى كتبها الشاعر أمير طعيمة.

محمود قاسم: الممر طفرة انتقالية فى عالم السينما

الناقد محمود قاسم قال إن عرض فيلم «الممر» فى هذا الموسم يمثل طفرة انتقالية فى العالم السينمائى لعدة أسباب أهمها أننا منذ 15 عاما لم يعرض فيلما حربيا فى قاعات العرض السينمائى، وكانت الكفاية بأفلام تليفزيونية مثل ناصر 56،وهو الفيلم الذى عرض فى الذكرى الأربعين لتأميم قناة السويس وقتها ما إن تولى نتينياهو رئاسة الوزراء فى اسرائيل،وفى توقيت ارهب العالم كله خرج هذا الفيلم ليقول اننا لدينا زعيم قال لا للاستعمار،ويعتمد على قوة شعبه، وبعدها نجح العديد من الافلام مثل «يوم الكرامة» و«الطريق الى ايلات»، ولذلك نحن نحتاج لهذه النوعية من الافلام رغم انه فيلم تليفزيونى محدود وليس سينمائيا يعرض فى العالم كله ، وكان سبب انتشار الافلام الوطنية وجود قيادات لديها حس وطنى وهذا ما نراه الأن، المنتج هشام عبد الخالق يقدم فيلما يخاطب الحس الوطنى والجمهور يحتاج مساندة معنوية فى المقام الاول، لان الناس «مشروخة من داخلها»، والجمهور دخل لفيلم الممر لانه يريد ان يشعر بلحظة الانتصار الوطنى او ما يطلق عليه لحظة الانتصار الجماعى، فهى اقوى لحظات الوطنية التى يعيشونها.

رانيا محمود ياسين : ملحمة وطنيه رائعة

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين بالفيلم ووجهت الشكر لكل أبطاله وفريق العمل، وقالت «فيلم الممر سينما اشتقنا إليها.. الفيلم ملحمة وطنيه رائعة.. شكرًا للمنتج هشام عبدالخالق وكل مبدعي هذا العمل العظيم فرد فرد».

وأضافت: الفيلم تعبير عن مشاعر وطنية جميلة نفتقدها، ويعيد الافلام الحربية والعسكرية الى صدارة المشهد مثلما كانت دائماً.

أيمن سلامة : التجسيد الحقيقى للفيلم الحربى

المؤلف ايمن سلامة وصف فيلم الممر أنه طفرة سينمائية تقدم فى عام 2019، وقال :المكتبة السينمائية المصرية فقيرة للغاية فى مجال الافلام الحربية وهى مشكلة تواجه مدير أى محطة تليفزيونية مصرية وقت الاحتفال السنوى بنصر أكتوبر، الأفلام الموجودة لدينا معادة ومكررة وحفظها الجمهور عن ظهر قلب كالعمر لحظة، والرصاصة لا تزال فى جيبي، بدور، الطريق إلى إيلات، يوم الكرامة، حكايات الغريب، أبناء الصمت وأيام السادات، وبعض هذه الأفلام لا نستطيع تصنيفها كفيلم حربي،

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فمعظمها أفلام اجتماعية يلوح فيها شبح الحرب فى الأفق البعيد.

وأضاف :فيلم الممر هو التجسيد الحقيقى للفيلم الحربى الذى غاب طويلًا عن السينما المصرية،المخرج الكبير شريف عرفة قد تمكن ببراعة متناهية فى تصوير الحالة العسكرية التى كنا عليها وكيف تم ضرب المطارات والجنود ومراكز القيادة وكيف عاد الجنود سيرا على الأقدام فمات منهم من مات ولاحقتهم الطائرات الإسرائيلية وأخذت تبيدهم بوحشية وهمجية،متناسية أنهم عزل بلا سلاح، ولا شك أن هذه الحالة التى وضعنا فيها شريف عرفة جعلتنا نتطلع إلى ما يشفى الصدور، وهو ما ظهر فى العملية العسكرية التى كلف بها «نور»أحمد عز وقتله للقائد الإسرائيلى فى نهاية المطاف بعد سلسلة من المعارك الصعبة، ولا شك أيضا أن الإمكانات الضخمة التى وفرتها القوات المسلحة لهذا الفيلم كانت سببا فى إنجازه بهذا الشكل اللائق، فنحن اليوم نستطيع القول إن لدينا فيلما حربيا بمعنى الكلمة بل ويضاهى تلك الأفلام التى صنعتها هوليوود، وأما بقية عناصر العمل فقد كانت تعزف ببراعة.

واضاف جميع الممثلين فى هذا الفيلم قد أظهروا قدرات فنية وأخرجوا طاقات كانت كامنة بداخلهم، ولذا فقد صدقناهم جميعا.

ولا يستطيع مشاهد الفيلم أن يغفل ذلك التأثير القوى الذى أحدثته موسيقى القدير عمر خيرت، والتى تثير شجونا ومشاعر متداخلة بداخلك معبرة عن كل لحظة درامية.. وهكذا فنحن أمام فيلم حربى متكامل سيبقى فى ذاكرة السينما المصرية طويلا وسيصبح علامة فى تاريخه.

عباس ابو الحسن :ساعتان ونصف من المتعة البصرية

وصف الفنان عباس ابو الحسن فيلم الممر بأنه ساعتان ونصف من المتعة والاثارة وجودة الصناعة والإنتاج المبهر.

وقال: «نقدر دلوقتى نقول إنه أصبح عندنا أول فيلم حرب يليق ببعض ما قدمه الإنسان المصرى من بطولات وتضحيات فى ظروف مستحيلة، فيلم مشرف وحماسى ويدعو للأمل والإيمان بإرادة المصرى لما يقرر ينهض وينتفض ويثأر لوطنه وكرامته وأرضه».

وأضاف: «زى ما من ١٨ سنة شريف عرفة عمل فيلم مافيا، ليغير وجه ومعايير صناعة أفلام الحركة فى مصر، بيعملها تانى وبيصنع أول فيلم مصرى حربى بجودة وحرفية عالمية».

واختتم حديثه: «شريف كان نفسه لسنين يعمل فيلم حربى وخلاص، الرصاصة لم تعد فى جيبه، فقد أطلقها، تحية إلى كل من شاركوا فى هذا الفيلم الرائع، أمتعتونا، نشكركم من القلب».

هنا شيحه: أول فيلم حربى مصرى حقيقي

وقالت الفنانه هنا شيحا :شكراً على أول فيلم حربى مصرى حقيقي... فيلم يجعلك تفهم معنى الوطنية وحب الوطن... نحتاج أفلاما أكثر تحكى عن تاريخنا الحربى بشكل حقيقى مثل هذا الفيلم، إنتاج ضخم يحترم المشاهد... شكراً أستاذ شريف عرفة، وكل فريق العمل.

انجى علاء :الممر عمل درامى قومى

وعلقت المؤلفة انجى علاء ان الممر عمل درامى قومى عظيم نحتاجه كمجتمع مصرى الأن.

وأضافت (إيدى وجعتنى من التصفيق فى السينما)، ودعت الجمهور :خدوا ولادكم فيلم «الممر» هيتعلموا معنى الوطنية والانتماء وهيعرفوا يعنى إيه رجولة وجدعنة، هيطلعوا منه فخورين ببلدهم وبمصريتهم، شكرًا لكل من شارك فى هذا العمل، شكرا أستاذ شريف عرفة، أنت حقًا أستاذ، الممر فيلم للتاريخ».

حميد الشاعرى :مليون تحية..فيلم يشرف السينما العربية

وشكر الفنان حميد الشاعرى أبطال الفيلم ووجه لهم رسالة : «أبطال فيلم الممر ابدعتوا شابو مليون تحيه لكم جميعا وتحية خاصة للفنان احمد فلوكس والفنان محمد فراج... فيلم مشرف للسينما العربية»