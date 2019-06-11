في ذكرى ميلاده الـ 74.. تعرف على أهم محطات حياة نجاح الموجي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 74 للنجم نجاح الموجي، حيث أنه من مواليد يوم الأثنين الموافق 11 يونيو من عام 1945، و قد بدأ مشواره الفني في عام 1969.

ونبرز في السطور التالية أهم محطات في حياة النجم نجاح الموجي: -

ولد النجم نجاح الموجي في قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، لأسرة متوسطة الحال، وتخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والتي ظل يعمل بها حتي بعد دخوله عالم الفن.

بدأ الفنان نجاح الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

وقد أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984. وقد تخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال

الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

Advertisements

و من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "الحريف"، "شوارع من نار"، "امرأة مطلقة"،"صاحب الإدارة بواب عمارة"، "مغوري في الكلية"، "النساء"، "سكة الندامة"، "أربعة في مهمة رسمية"، "مدافن مفروشة للإيجار"، "أيام الغضب"، "اغتصاب"، "المساطيل"، "الكيت كات"، "الحب في طابا"، "ليه يا بنفسج"، "اشغال"، "زيارة السيد الرئيس"، "طأطأ وريكا وكاظم بك"، "قليل من الحب كثير من العنف"، "البحر بيضحك ليه"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "من يطفئ النار"، "المتزوجون"، "يوم عاصف جداً"، "خد الفلوس و اجري"، "مولد سيدي المرعب"، "على باب الوزير"، "سيرك يا دنيا"، "عروسة تجنن"، "الواد ده كويتي"، "أنا وصاحبي في الكازوزة"، "إبتسامة وراء القضبان"، "الدور الرابع شقة 9"، "مطلوب

مجرمين فوراً"، "رقص الديوك"، "العائلة"، "مصرع المتبني"، "أهلاً بالسكان"، "الغربة"، "الشارع الجديد"، "ريش على مافيش"، "بوابة الحلواني"، "الفلوس"، "البحث عن الضحية"، "عباسية واحدة"، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق عن دوره في فيلم "أيام الغضب".

ولدى الفنان نجاح الموجي ابنتان إحداهما مذيعة بالتليفزيون المصري وهي أيتن الموجي.

و في فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة أثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب، تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ، حتي صعدت روحه للمولى عز و جل و ذلك عن عمر يناهز الـ 53 عاماً.

وشيعت جنازة جثمان الفنان الراحل نجاح الموجي عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

ورغم وفاته في عام 1998، إلا أن "إفيهاته" ما زالت تتردد على ألسنة جمهوره وعلى صفحات السوشيال ميديا، خاصة شخصيته الشهيرة بـ"الهرم" في فيلم "الكيت كات" وتم تدشين صفحة تحمل اسم الشخصية لا تترك مناسبة أو موقف إلا وتجد الفنان نجاح الموجى الذى تمر اليوم ذكرى ميلاده، حاضراً بتعليقاته.