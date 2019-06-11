في ذكرى ميلاده.. "بوابة الحلواني وأم كلثوم" أشهر أعمال محفوظ عبد الرحمن



يحل اليوم 11 من يونيو ذكري ميلاد الـ78 للكاتب والباحث محفوظ عبد الرحمن، فهو قدم العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية للشاشة المصرية والعربية، ومن أشهر ما كتب للسينما فيلم حليم عام 2005 من إخراج شريف عرفة وفيلم ناصر 56 عام 1996 وفيلم القادسية.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد" أشهر المسلسلات التى قدمها للشاشة المصرية والعربية:

مسلسل"أم كلثوم" عام 1999

كتب المسلسل وأخرجته إنعام محمد علي وقامت ببطولته صابرين والتي أدت شخصية أم

كلثوم وحسن حسني وأحمد راتب ونخبه من الفنانين.مسلسل "بوابة الحلواني" (ج1 إلي 4) 1992، 1994، 1997،2001يعتبر هذا المسلسل من أعظم المسلسلات التى قدمت على الشاشة المصرية، فهو مسلسل تاريخي مصري من اربعة أجزاء، يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر، ويستعرض أجزاء من تاريخ مصر.مسلسل "سليمان الحلبي"1977قدم أيضًا قصة حياة سليمان الحلبى من خلال هذا المسلسل الذى يروى قصه حياتهبالتفاصيل.مسلسل "ليلة سقوط غرطانه" 1979يٌعد هذا المسلسل من مسلسلات الثمانينات من القرن الماضي، كان من بطولة أحمد مرعي أحمد خليل وأمينة رزق وكتبه الكاتب والمؤلف المصري محفوظ عبد الرحمن وإخراج المخرج عباس أرناؤوط.مسلسل "أهل الهوى" 2013وقدم أيضًا السيرة الذاتية للشاعر بيرم التونسي الذي يعتبر أبو الشعر العامي، كما يتناول سيرة سيد درويش فنان الشعب ومطرب ثورة 1919 من خلال هذا المسلسل.مسلسل "ساق البامبو" 2016ويعتبر أخر أعماله الدراميه هذا المسلسل فهو مسلسل إجتماعي كويتي مأخوذ عن رواية ساق البامبو، وقد عُرض مع بداية شهر رمضان من عام 1437 هـ الموافق 6 يونيو 2016.