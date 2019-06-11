في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن ليلى فهمي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى فهمى، والتي ولدت فى مدينة المنصورة بالدقهلية، اسمها الحقيقي "ثناء محمود عبدالله"، وغيرته إلى ليلى فهمي حتى يكون اسم فني لها تتميز به ويعلق في أذهان الجماهير.

درست "فهمي"، بمعهد الفنون المسرحية والذي كان بمثابة البوابة السحرية لدخولها لعالم

الفن، حيث بدأت العمل على خشبة المسرح لتتوسع بالعمل الفني للعمل في السينما والتليفزيون في أدوار ثانوية ومساعدة، وانحازت إلى الشكل الكوميدي في أغلب أعمالها.

بدأت "فهمي" أعمالها في السينما بفيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، لتتوالى بعد

ذلك أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون

و من أبرز أعمالها السينمائية:

رجل فقد عقله

احترس من الخط

زمن الممنوع

لهيب الانتقام

الطيور المهاجرة

كرامتي

ليلة القبض على فاطمة

واحدة بواحدة

عنتر بن شداد

صراع الأبطال

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مدينة الصمت

ولا عزاء للسيدات

الرداء الأبيض

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية:

يوميات ونيس ج5

ليالي الحلمية ج4

ليالي الحلمية ج5

رجل طموح

من أشهر مسرحياتها:

هاللو شلبي

الحكمة الثالثة

اللص الشريف

النحلة والدبور

الشنطة في طنطا

وتوفت الفنانة ليلى فهمى فى 4 يونيو 2003، بعد صراع مع المرض.