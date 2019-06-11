فى مثل هذا اليوم 11 من يونيو من كل عام تحل ذكرى ميلاد الفنانة آمال الأطرش، المعروفة باسم أسمهان فنياً، وهي ممثلة ومغنية سورية حصلت على الجنسية المصرية، ولقبت بـ "صاحبة الصوت الملائكي"، وهى واحدة من مشاهير الغناء وقت ظهورها على الساحة حيث لامعت بجانب أم كلثوم، نجاة، ليلي مراد وغيرهن، وعلى الرغم من بدايتها المشرقة التى جعلت صوتها يعلق في أذهان الجماهير إلا أن حياتها انتهت بعمر 32 عامًا في حادث سيارة بمصر حيث رحلت عن عالمنا في 14 يوليو عام 1944.
ومن خلال هذا التقرير تستعرض"بوابة الوفد" أبرز أعمالها الغنائية والفنية:
كانت بدايتها الفنية من باب غرفتها حينما كانت تشدو بدأت تشارك شقيقها فريد الأطرش بالغناء في صالة ماري منصور بشارع عماد الدين، ومن هنا بدأت تشتهر بين الوسط الفني دخلت مجال السينما أيضًا بتجربتين هما فيلم "غرام وانتقام"، "انتصار الشباب"، ولها العديد من الأغاني التي عشقها الملايين وتغنوا بها، والتى من أشهرها الأغاني التي قدمتها:
1-أغنية "أمتى هتعرف أمتى"
وهي من إنتاج عام 1944، كلمات مأمون الشناوي، ألحان محمد القصبجي.
2-أغنية " الشمس غابت أنوارها"
وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد
3-أغنية "ليالي الأُنس ف فينا"
وهى من انتاج عام 1944، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد
4- أغنية "محلاها عيشة الفلاح
وهي من إنتاج عام 1973، كلمات بيرم التونسي، ألحان محمد عبدالوهاب
5-أغنية "يا بدع الورد يا جمال الورد"
وهي من إنتاج عام 1944، كلمات حلمي الحكيم، ألحان فريد الأطرش.
6-أغنية "انا اللي استاهل"
وهي من إنتاج عام 1944، كلمات بيرم التونسي، ألحان محمد القصبجي
7- أغنية "ايدي ف ايدك"
وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد
8- أغنية "ياللي هواك"
وهي من إنتاج عام 1944، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد
9- أغنية "كان لي أمل"
وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد
10- أغنية "يا حبيبي تعالى إلحقني"
وهي من إنتاج عام 1940، كلمات أحمد جلال، ألحان مدحت عاصم.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها..تعرف على أشهر 10 أغان لأسمهان صاحبة الصوت الملائكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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