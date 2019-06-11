في ذكرى ميلادها..تعرف على أشهر 10 أغان لأسمهان صاحبة الصوت الملائكي



فى مثل هذا اليوم 11 من يونيو من كل عام تحل ذكرى ميلاد الفنانة آمال الأطرش، المعروفة باسم أسمهان فنياً، وهي ممثلة ومغنية سورية حصلت على الجنسية المصرية، ولقبت بـ "صاحبة الصوت الملائكي"، وهى واحدة من مشاهير الغناء وقت ظهورها على الساحة حيث لامعت بجانب أم كلثوم، نجاة، ليلي مراد وغيرهن، وعلى الرغم من بدايتها المشرقة التى جعلت صوتها يعلق في أذهان الجماهير إلا أن حياتها انتهت بعمر 32 عامًا في حادث سيارة بمصر حيث رحلت عن عالمنا في 14 يوليو عام 1944.



ومن خلال هذا التقرير تستعرض"بوابة الوفد" أبرز أعمالها الغنائية والفنية:

كانت بدايتها الفنية من باب غرفتها حينما كانت تشدو بدأت تشارك شقيقها فريد الأطرش بالغناء في صالة ماري منصور بشارع عماد الدين، ومن هنا بدأت تشتهر بين الوسط الفني دخلت مجال السينما أيضًا بتجربتين هما فيلم "غرام وانتقام"، "انتصار الشباب"، ولها العديد من الأغاني التي عشقها الملايين وتغنوا بها، والتى من أشهرها الأغاني التي قدمتها:

1-أغنية "أمتى هتعرف أمتى"

وهي من إنتاج عام 1944، كلمات مأمون الشناوي، ألحان محمد القصبجي.

2-أغنية " الشمس غابت أنوارها"

وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريد

الأطرش.3-أغنية "ليالي الأُنس ف فينا"وهى من انتاج عام 1944، كلمات أحمد رامي، ألحان فريدالأطرش.4- أغنية "محلاها عيشة الفلاحوهي من إنتاج عام 1973، كلمات بيرم التونسي، ألحان محمد عبدالوهاب5-أغنية "يا بدع الورد يا جمال الورد"وهي من إنتاج عام 1944، كلمات حلمي الحكيم، ألحان فريد الأطرش.6-أغنية "انا اللي استاهل"وهي من إنتاج عام 1944، كلمات بيرم التونسي، ألحان محمد القصبجي7- أغنية "ايدي ف ايدك"وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريدالأطرش.8- أغنية "ياللي هواك"وهي من إنتاج عام 1944، كلمات أحمد رامي، ألحان فريدالأطرش9- أغنية "كان لي أمل"وهي من إنتاج عام 1941، كلمات أحمد رامي، ألحان فريدالأطرش.10- أغنية "يا حبيبي تعالى إلحقني"وهي من إنتاج عام 1940، كلمات أحمد جلال، ألحان مدحت عاصم.