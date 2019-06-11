شاهد.. تركي أل الشيخ يروج لحفل محمد عبده

روج المستشار و رئيس الديوان تركي أل الشيخ لحفل فنان العرب محمد عبده، و النجم خالد عبد الرحمن، و المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري،

في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ طرح مؤخراً كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريباً، كما ستكون من ألحان عمرو مصطفى.

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