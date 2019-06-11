شاهد.. تركي أل الشيخ يروج لحفل محمد عبده

روج المستشار و رئيس الديوان تركي أل الشيخ لحفل فنان العرب محمد عبده، و النجم خالد عبد الرحمن، و المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري،في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ طرح مؤخراً كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريباً، كما ستكون من ألحان عمرو مصطفى.
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