بالصور: عودة هاندا أرتشيل إلى مراد دالكيتش

شوهدت الممثلة هاندا أرتيشيل بصحبة الممثل والمغني مراد دالكيتش، في حفل زفاف في اسطنبول، وكانا يسيران يداً بيد، ما يؤكد خبر عودتهما بعد أشهر من الانفصال.

وكان مراد قد وقف إلى جانب هاندة بعد وفاة والدتها مطلع العام الجاري، ولم يتركها في الجنازة، وبدا حريصاً على مواساتها، ما يؤكد عمق العلاقة بينهما.

وكان خبر مصالحة الفنانين قد انتشر بعد انفصالهما الخريف الماضي، وقد اضطرت هاندا إلى الخروج عن صمتها، لنفي الشائعات التي تحدّثت عن مصالحتها مع مراد وعودتها إليه، مؤكّدة أن الأمر ليس أكثر من مجرد شائعة.

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وكتبت هاندا عبر حسابها الخاص على "انستقرام" "في الوقت الذي أريد أن أبقى فيه بعيدة عن كل شيء، أجد نفسي آسفة للرد على الأخبار الخاطئة وتصويبها".

وكان مراد قد سئل قبل أيام عن هاندا، فقال "كانت حباً وانتهى".

ولم يعرف بعد سبب انفصال الحبيبين بعد علاقة قصيرة، تلت طلاق مراد من الممثلة ميرفي بولغور، التي لم تخف فرحتها من انفصال مراد وهاندا، واضعة فشل علاقتهما لصالحها، بعد أن لمّحت إلى أنّ سبب انفصالها عن زوجها السابق هو خيانته لها، في إشارة إلى أن الخيانة هي وراء انفصال مراد وهاندا.

فهل تصمد علاقة الثنائي هذه المرة؟