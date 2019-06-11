بالصور: فهرية أفجان تستعيد رشاقتها بعد ولادتها ابنها كاران

نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورتين جديدتين لها، وقد استعادت رشاقتها بعد ثلاثة أشهر على ولادة ابنها كاران.

ولم تعلن فهرية عن مشاريعها الفنية الجديدة، وعن الفترة التي ستستغرقها إجازة الأمومة.

وكان كاران قد أبصر النور في اسطنبول في شهر مارس الماضي، وذكرت فهرية أنها وزوجها بوراك أوزجيفيت بكيا بشدّة لدى رؤيتهما كاران للمرّة الأولى، خصوصاً أنّ الولادة كانت مفاجئة، إذ توقّع طبيب فهرية أن تلد في 20 أبريل، لكنّ الولادة حصلت قبل موعدها بأسبوع.

وكان الزوجان قد افتتحا لمولودهما قبل ولادته حساباً خاصاً على "إنستقرام"، وحقق رقماً قياسياً بعدد متابعيه البالغين 100 ألف متابع في وقت قصير جداً، وبلغ لغاية 13 إبريل حوالي 112 ألف متابع .

Advertisements

وقد برّر الزوجان افتتاح حساب لابنهما، برغبتهما بألا يتم إنشاء حسابات وهمية باسمه.

وكان فهرية وبوراك قد تزوجا عام 2017 بعد قصة حب طويلة. ومنذ زواجها اعتزلت فهرية الفن مؤقتاً، لتهتم بتأسيس عائلة، بينما قام بوراك ببطولة مسلسل وفيلمين.