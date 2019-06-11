بالصور: حفل مبهر لعمرو دياب في جدة وحضور جماهيري ضخم

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية وتحديدًا جدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، ورفع الحفل شعار «كامل العدد».

قدم «الهضبة» خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه وعشاقه مثل «يا ساحر، هدد، مقدرش ع النسيان، وياه، باين حبيت» وغيرها من الأغاني.

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وفي سياق آخر يعكف الهضبة حاليًا على التحضيرات لألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة واختار بالفعل بعض الأغاني، ومن المقرر أن يتعاون خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وطرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية «مقدرش ع النسيان»، وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع «يوتيوب».