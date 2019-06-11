فيلم كازابلانكا يحقق رقماً قياسياً في الإيرادات ويتصدر القائمة

يبدو أن فيلم «كازابلانكا»، للفنان أمير كرارة، في طريقه لتحقيق رقم قياسي جديد في إيرادات السينما المصرية، بعد أن وصلت إيراداته لـ31 مليون و640 ألف جنيه في 6 أيام فقط من طرحه، وتصدر كل الأفلام.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم 100 مليون جنيه مصري؛ ليكون هو الفيلم الأعلى إيراداً في السينما المصرية بعد فيلم تامر حسني «البدلة» الذي حقق ما يقرب من 60 مليون جنيه.

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«كازبلانكا» بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبد العزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش، وتم تصويره بين المغرب ومصر.

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والفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وسينرجي، ومشاهد الأكشن تحت إشراف «كالا»، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.

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وحقق «كازابلانكا» أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية مرتين، في أول أيام العيد بمبلغ 6 ملايين و721 ألفًا و708 جنيهات، وفي اليوم الثاني حقق 8 ملايين و51 ألفاً و678 جنيهًا.