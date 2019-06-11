- 1/3
- 2/3
- 3/3
Jun 11, 2019
استضافت مدينة جدة عدداً من نجوم الطرب الخليجي والعربي، حيث افتتحت المطربة أحلام ليالي موسم جدة الفنية يوم السبت 8 يونيو، وكان جمهور فنان العرب محمد عبده على موعد مع أمسية مميزة يوم 9 يونيو، أما يوم الاثنين 10 يونيو فأشعل عمرو دياب المسرح بأشهر أغانيه.
وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية شرقي جدة جميع ليالي الموسم الفنية، وذلك وفقاً لجدول حافل من الأحداث والفعاليات الفنية لنخبة من المطربين العرب التي ستستمر حتى 18 يوليو 2019، بمن في ذلك راشد الماجد، ومحمد حماقي، ووائل جسار، ونانسي عجرم، فضلاً عن الفنانين المشاركين في “ليلة سهم”، والفرقة الكورية الشهيرة سوبر جونيور، ويمكن للجمهور الاطلاع عليه وشراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للموسم jeddah.sa.
ويعكس موسم جدة إيقاع الحياة العصرية في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في الارتقاء بقطاع السياحي المحلي، كما سيسلط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.
كانت هذه تفاصيل خبر احلام، محمد عبده وعمرو دياب يفتتحون موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.