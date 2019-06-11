الدكتورة خلود ومنة شلبي وفضالي بإطلالة "العروس".. من الأجمل؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على متابعيها عبر "إنستغرام"، بإطلالة العروس، حيث ارتدت فستان زفاف مميزًا، من دار "foozdesig"، وتوقيع ميك أب "makeupbyduha"، وشعر "mariam hairartist".

وعلّقت "خلود"، قائلةً: الهدوء فن، فإذا كنت فنانًا في هدوئك أصبحت عازفًا في كلماتك".

أمّا منة فضالي، فكشفت عن بوستر مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة"، والذي جمعها بمواطنها الفنان أحمد صفوت، والتي تستعد لعرضها على مسرح أحد الفنادق بالغردقة.

ونشرت "منة"، البوستر عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ارتدت فستان زفاف وعلّقت قائلةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة".

وشاركت الفنانة المصرية منة شلبي جمهورها عبر "إنستغرام"، مجموعةً من الصور التي خضعت خلالها لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وعلّقت قائلةً: "كل حاجة بتيجي في وقتها".

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وظهرت "منة"، في الصور بإطلالة العروس، حيث ارتدت أكثر من فستان زفاف بتصميمات مختلفة، ووقعت جلسة التصوير بعدسة أمينة زاهر، وستايلست مروة مهنا وعايشة أبو يوسف وتصفيف شعر عاشور.

وجاء ظهور الثلاثي تباعًا خلال الساعات الماضية. وأشاد المتابعون بإطلالة الدكتورة خلود، معربين عن إعجابهم بها.

واعتبر الجمهور أن إطلالة منة فضالي متميزة، وحرصوا على كتابة عدة تعليقات منها: "عقبال ما تلبسيه وإنتي سعيدة ومبسوطة"، "يا رب تتجوزي بجد وتجيبي بيبي حلو زيك"، "مبروك لو هتتجوزي، ولو شغل جديد مبروك برضو".

في حين، سخر البعض من صورة منة فضالي، واعتبروها إطلالة عادية في إطار العمل، إلا أن البعض علّق قائلًا: "هتعلنوا عن خطبتكم بعد الفيلم زي أي اتنين قبلكم صح؟".