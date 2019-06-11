ليندسي لوهان تُنهي خلافها مع باريس هيلتون.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان خلافها مع عارضة الأزياء ووريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون خلال آخر ظهور تليفزيوني لها.

وخلال مقابلة مع برنامج "Kyle & Jackie O Show"، تم سؤال ليندسي، البالغة من العمر 32 عامًا عن تعليقات باريس السلبية بعد أن وصفتها بأنها "متجاوزة ومحرجة" الشهر الماضي.

قالت ليندسي:"ليس لدي أي مشاكل مع أي شخص في حياتي وأنا ممتنة لذلك، إنني شخص محب للغاية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت ليندسي عن أنها كبرت وتعلّمت ألا تُرهق نفسها بالأشياء الصغيرة، قائلةً:"أعتقد أنك عندما تكون أصغر سنًا، فتتأثر بشكل مختلف قليلًا، لكن مع مرور الوقت، تتقدّم في العمر، فأنت تدرك بألا ترهق نفسك بالأشياء الصغيرة".

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يُذكر أن باريس وليندسي بينهما عداوة قديمة بدأت عام 2006، عندما قام صديق "باريس" بشتم "ليندسي" أمامهما ولم تدافع عنها.

وكانت قد أكّدت "باريس" أنها لم ولن تغفر لليندسي بعد أن عبثت وآذت عائلتها، مشيرة إلى واقعة اعتداء "لوهان" على شقيقها "بارون هيلتون" في قصر في ميامي.